E.T. aurait été vu sur le sol d'une maison

Si E.T. souhaite, comme à l'accoutumée, rentrer chez lui, le voilà bien embêté. Car depuis quelques jours, le célèbre extraterrestre semble être resté coincé dans le sol d'une maison de Suisse.

«Alors... C'est juste moi ou E.T. s'est incrusté sur notre nouveau sol en céramique?» Tom Jauch n'en croit pas ses yeux, et la twittosphère non plus. Yeux globuleux, nez large, cou assurément fin, tout laisse à penser qu'il s'agit bien du personnage de Steven Spielberg. Cette apparition insolite fait penser aux diverses manifestations de Jésus sur des toasts, naans ou cafés à travers les années. Fait beaucoup plus rare, c'est le visage d'Oussama ben Laden qui était apparu sur la face grillée d'une tranche de pain, en 2011.

Also... geht es nur mir so oder sehr ihr E.T. auch auf unseren neuen Keramikplatten in Holzoptik? pic.twitter.com/YLNIHU6elF— tom jauch (@Katzenstrecker) 24 août 2019

(L'essentiel/szu)