Il se déguise en buisson pour sortir de chez lui

Neighbour spots a resident leaving home dressed as a bush pic.twitter.com/mUM974Q7ME — The Sun (@TheSun) March 31, 2020

Dans la catégorie «idée originale pour échapper au confinement», cet homme recevrait le premier prix. Un individu, résident à Stevenage au Royaume-Uni, qui voulait absolument s'offrir une sortie sans se faire remarquer par la police, n'a pas eu d'autre idée que de se déguiser en ... buisson.

Ce sont ses voisins Madeline et Nicholas qui ont filmé la scène et l'ont postée sur les réseaux sociaux. On voit l'homme totalement recouvert de feuilles, déambuler par petits pas, à la manière d'un espion ou encore s'immobiliser dès que quelqu'un passe...

Dans la deuxième partie de la vidéo, on le voit revenir chez lui avec un sac de courses. On imagine qu'il a été faire ses achats dans cette tenue hilarante. La vidéo a déjà été vue plus de 16 million de fois. «Avec le recul, je ne m'attendais pas à ce que la vidéo devienne aussi virale, raconte Nicholas, en cette période difficile, nous voulons apporter des sourires, des rires et de l'espoir».

(L'essentiel)