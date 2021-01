Pour fêter le Nouvel An, Amanda Bagley, une habitante de Nashville, s’était réunie avec des amis au bar de l’hôtel Grand Hyatt situé sur le toit, «quand deux base jumpers ont sauté du toit», écrit-elle sur les réseaux sociaux, partageant une vidéo – devenue virale – de son effroi en voyant les deux hommes marcher vers le rebord du toit et sauter.

Selon un rapport de la police de Metro Nashville, cité par CNN, les deux hommes se sont approchés vendredi soir du rebord du bar situé sur le toit au 25e étage de l'hôtel et ont sauté; les clients du bar ont alors commencé à crier et il y a eu une «panique générale». Les membres du personnel ont essayé d'empêcher les hommes de sauter, mais leurs appels n'ont pas été entendus. Des témoins ont regardé par-dessus le bord du bâtiment et ont vu les deux hommes en parachute. Une fois qu'ils ont atterri, ils sont montés dans une voiture et ont quitté les lieux.

Comportement condamné

Amanda Bagley a déclaré à la télévision WSMV de Nashville: «Je mentirais si (je disais) que je n’ai pas subi un traumatisme. Il y avait du personnel qui criait «vous ne pouvez pas faire ça.» Dans un courrier à US Today, la femme a par ailleurs écrit: «C'était absolument choquant. J'avais l'impression d'être dans un film». Et de poursuivre: «J’ai remarqué un des gars à cause de son équipement. Il avait un casque et la GoPro», précisant que l’incident s’était produit vers 18 heures. «Ensuite, j’ai vu le harnais et le parachute dans sa main droite. C’est à ce moment que j’ai commencé à filmer».

La direction de l’hôtel a confirmé, dans un communiqué, que les deux hommes étaient des clients de l’hôtel: «Nous pouvons confirmer qu'un incident s'est produit en début de soirée le 1er janvier 2021, au Grand Hyatt Nashville, impliquant deux clients de l'hôtel. Deux clients portant des parachutes ont sauté depuis le lounge situé sur le toit de l'hôtel. L'hôtel a immédiatement engagé les autorités locales, et les clients ont ensuite été expulsés et interdits de séjour dans l'hôtel. Nous condamnons avec véhémence ce genre de comportement imprudent».

(L'essentiel/20min)