«Allô, police? Comment je peux tuer mon mec?»

Une quinquagénaire a été arrêtée samedi à Tonawanda (New York) et mise en examen pour mise en danger de l'intégrité physique d'une personne âgée et possession d'une arme avec l'intention d'en faire usage. «C'est un cas un peu étrange. Ce n'était pas le banal coup de fil au 911», résume Fredric Foels, capitaine de la police. Selon celui-ci, Zelda Cotton a téléphoné samedi au commissariat et s'est mise à déblatérer au sujet de son petit ami âgé de 76 ans.

«Elle était fâchée contre lui et en gros, elle a demandé: «Comment je fais pour le tuer?», raconte le policier. Interloqués par ce coup de fil qui n'avait aucun sens, deux agents se sont rendus sur place afin d'y voir plus clair, raconte WGRZ. Face aux policiers, l'Américaine de 54 ans a expliqué avoir «frappé son compagnon plusieurs fois avec une cassette VHS». Tout en parlant aux forces de l'ordre, elle menaçait son petit ami avec la batterie d'une souffleuse à feuilles qu'elle tenait au bout d'une corde. Elle la balançait dans sa direction, détaille Fredric Foels.

Assis dans une chaise, le septuagénaire n'a pas été blessé. La police n'a pas vraiment compris les raisons qui ont poussé Zelda Cotton, qui était visiblement sous l'influence d'alcool ou de drogue, à appeler le 911. L'Américaine a été incarcérée et sa caution fixée à 5 000 dollars.

(L'essentiel/joc)