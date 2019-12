Une fausse citation de Macron cartonne sur le web

"Noël prouve chaque année que les pauvres ont leurs priorités." Publiée par Francheinfo sur Mardi 3 décembre 2019

Plus de 40 000 partages sur les réseaux sociaux. Le site satirique «franchetvinfo.fr» a publié mardi, un article parodique sur un prétendu déplacement d'Emmanuel Macron, qui a cartonné sur Internet. Dans cet article parodique, le président français lance notamment à une caissière: «Si on a 200 euros pour des cadeaux, on n'a pas besoin d'une augmentation».

Dans le contexte du mouvement social en France contre la réforme des retraites, des internautes, qui ont pris l'article au sérieux, ont exprimé leur indignation. «Son mépris pour les Français est à son image: répugnant!». «Il faut vraiment être déconnecté! Emmanuel Macron ne connaîtrait-il pas le prix du sacrifice que tous (les) parents dignes de ce nom font pour leurs enfants?», pouvait-on ainsi lire sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, le président français a tenu plusieurs fois des propos polémiques sur les «gens qui ne sont rien» ou ceux «qui devraient traverser la rue pour trouver un boulot». Cette phrase sur les cadeaux de Noël, qui est dans la même veine, a pu tromper les internautes.

(L'essentiel)