Qui veut jouer avec un félin géant de 320 kg?

Mike Holston, Youtubeur gérant le compte The Real Tarzan, a mis en ligne une vidéo d'une petite balade d'Apollo, un Liger de 320 kg, en Caroline du Sud. Le Liger (contraction de «lion» et «tiger») est un animal hybride provenant de l'union d'un lion mâle avec une femelle tigre. Ils font partie des plus gros chats sauvages du monde.

Holston dit d'Apollo que «c'est le plus gros chat de la planète». «Je pense qu'un paquet de ces choses tuerait généralement un troupeau d'éléphants pour une simple collation», reprend-il.

(L'essentiel)