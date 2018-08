C'est ce qui s'appelle un «trolling» dans les règles de l'art. Impliqué dans une course poursuite avec la police de Humberside (nord-est de l'Angleterre), un certain Rian Kennington a malencontreusement perdu son téléphone portable. Derrière le jeune homme, les agents ont ramassé l'appareil et sauté sur l'occasion pour lui infliger une bonne grosse humiliation, raconte le Daily Mail.

Tout sourire, quatre policiers ont pris un selfie et posté l'image sur le profil Facebook du malotru, mardi: «Ça va Rian? Tu as perdu ton téléphone en nous fuyant à 160 km/h hier. Si tu veux le récupérer, viens au poste de police de Scunthorpe». Dans les hashtags, on pouvait encore lire: «Tu peux fuir mais tu ne peux pas te cacher». Pour l'heure, on ignore les raisons de cette course poursuite et si Rian a finalement pris contact avec les forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, la publication était encore visible sur le profil du jeune homme mercredi après-midi.

(L'essentiel/joc)