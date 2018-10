Il se fait tatouer le logo de sa boîte de nuit préférée

This is brillianthttps://t.co/7JchQ48uxe— The Daily Record (@Daily_Record) 7 octobre 2018

En vacances avec des potes à Magaluf (Majorque), Adam a eu la mauvaise idée de prendre une décision en étant ivre. Le Britannique de 27 ans s'est dit qu'il serait chouette de se faire tatouer le logo de sa boîte de nuit préférée, située dans sa ville de Barnsley (nord). En rendant ainsi hommage au Che Bar, Adam a pensé qu'il pourrait peut-être avoir le droit d'y entrer gratuitement à vie. Et ça a marché: le fêtard peut enchaîner à sa guise les soirées dans sa boîte favorite, sans débourser un sou pour passer la porte.

Le Britannique a dépensé l'équivalent de 35 livres sterling (40 euros) pour son tatouage. L'entrée au Che Bar étant de 4 livres, il lui faudra s'y rendre neuf fois pour amortir son investissement. Le problème, c'est qu'Adam a dessaoulé, et qu'il n'a pas la moindre intention de garder ce tatouage. «Quand je me suis réveillé et que j'ai vu ça, j'ai hurlé de rage contre moi-même», raconte-t-il au Mirror. Le Britannique compte faire disparaître cette œuvre «très rapidement», assure-t-il.

Ce n'est apparemment pas la première fois qu'Adam se réveille après une soirée arrosée avec un tatouage embarrassant. Il en aurait sept autres un peu partout sur le corps, dont un avec le slogan «It's coming home», en hommage à l'équipe d'Angleterre de football. «Les gens s'attendent vraiment à ce que je parte en vacances et que je me fasse un tatouage ridicule, c'est devenu mon truc», s'amuse le jeune homme. Pour masquer le logo de la boîte de nuit, Adam pense à une rose ou à un crâne.

(L'essentiel/joc)