«C'est joli, mais je ne veux pas avoir à revivre ça»

Les images sont féeriques, mais les habitants du bord du lac Erie (New York) n'ont pas vraiment le cœur à s'émerveiller. Après deux jours de vents froids et tempétueux, certains se sont réveillés, vendredi matin, dans des maisons complètement figées sous une épaisse couche de glace. Un phénomène bien connu des gens de Hoover Beach, mais qui a rarement pris une telle ampleur. Ed Mis, qui vit à Hamburg (près de Buffalo) depuis huit ans, n'avait jamais rien vu de tel.

«On dirait que c'est faux, c'est irréel. Il fait nuit à l'intérieur de ma maison. Cela peut être un peu glauque, un peu effrayant», confie-t-il à CNN. Si la transformation de ces demeures en sculptures de glaces apporte une touche enchanteresse au paysage, les résidents craignent des dégâts. «Nous sommes préoccupés par l'état de la structure lorsque la glace commencera à fondre, à cause du poids sur le toit», explique Ed Mis.

Pendant 48 heures, la région du lac Erie a été balayée par des vents très forts, qui ont projeté de l'eau jusque sur les maisons. «Quand les températures extérieures tournent autour de -20 degrés, l'eau qui monte et frappe les maisons va geler et en faire des glaçons géants», explique Tom Niziol, expert pour The Weather Channel. La glace a commencé à fondre, mais les habitants espèrent que le gouvernement leur viendra en aide. «C'est un spectacle magnifique, mais je ne veux pas avoir à revivre ça», conclut Ed Mis.

(L'essentiel/joc)