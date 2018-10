Elle se défile et refile son mariage à des inconnus

Après quatre ans de vie commune, Kolbie (24 ans) et Skylar (25 ans) avaient décidé de se marier. Tout était déjà presque prêt quand, à quelques semaines du grand jour, la Texane a pris peur et fait machine arrière. La passion n'était plus là. «Il n'y a pas eu de scandale. L'amour était en train de disparaître et cela ne me semblait pas juste que l'on se marie», explique Kolbie, à Fox News.

Une fois cette douloureuse décision prise, la jeune femme a pris contact avec les responsables du lieu qu'elle avait réservé, à Tyler. Compréhensive, la personne au bout du fil a assuré à la Texane qu'elle pouvait venir se marier quand elle le souhaitait. Mais Kolbie avait une autre idée en tête: faire don de son mariage à un autre couple. Dans un long message posté dimanche sur Facebook, la jeune femme a expliqué qu'elle espérait que «quelque chose de positif ressorte de (sa) décision». «Puisque le lieu de mon mariage a déjà été entièrement payé, j'ai décidé d'en faire don à un couple pour sa propre noce», a-t-elle annoncé.

Pour bénéficier de ce cadeau inespéré d'une valeur de 3 500 dollars, les tourtereaux intéressés devaient cependant faire preuve de flexibilité: le mariage doit se dérouler le 20 octobre prochain. En quelques heures, Kolbie croulait déjà sous les candidatures. Touchés par la générosité de la Texane, un photographe, un traiteur, une fleuriste, une coiffeuse et une maquilleuse se sont joints à son offre, proposant leurs services gratuitement. Inondée de messages, la jeune femme a fait une sélection de 45 candidats et a procédé à un tirage au sort: c'est le prénom de Halie qui est sorti.

Maman d'un petit garçon de 7 mois, l'Américaine de 22 ans convolera donc avec son bien-aimé Matthew, le 20 octobre 2018, un an plus tôt que prévu. Une merveilleuse nouvelle pour son grand-papa de 81 ans, qui souffre d'un cancer du pancréas. «La fin de sa vie approche et grâce à ce don, il pourra participer au mariage», se réjouit Halie.

Kolbie assistera à la noce en tant qu'invitée d'honneur: «Elle m'a conviée et je vais y aller. Je veux la voir se marier, cela me donnera le sentiment d'être complète. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait don de mon mariage et qu'un autre couple en profite», conclut Kolbie.

(L'essentiel/joc)