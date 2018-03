À peine remis de ses émotions, un touriste autrichien qui se trouvait sur le télésiège de la station de ski de Goudaouri, quand tout est parti en vrille, revient sur ces minutes d'effroi. «Nous nous trouvions dans le dernier tiers de la piste, à 3 200 mètres d'altitude, quand la remontée mécanique s'est arrêtée», raconte Gregor Hartl à heute.at.

Perche à selfie en main, le photographe était en train de filmer son groupe quand le télésiège s'est mis à circuler à l'envers. Dans un premier temps, l'Autrichien et ses amis étaient plutôt amusés par la situation. «Au début, on rigolait, mais les rires ont rapidement viré à la panique», explique Gregor. Des cris émanant de la vallée ont alerté les occupants du télésiège et rapidement, l'éventualité de sauter pour s'échapper s'est présentée à eux.

«Les sièges se balançaient énormément et j'ai pensé à ma fille d'un an. Si j'avais été avec elle, j'aurais pleuré», confie le photographe. À environ 300 mètres de la station de départ, la remontée mécanique a fini par s'arrêter. «L'ambiance était terrible, les gens criaient, c'était déprimant», raconte le jeune homme. Lui et ses amis ont dû attendre deux heures et demie sur leur siège avant d'être secourus. «Il fallait d'abord s'occuper des blessés», comprend Gregor, tout heureux de pouvoir rentrer chez lui, dimanche.

