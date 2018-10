La rude vie d'une starlette d'Instagram en prison

Kira Mayer menait la grande vie avant que la police ne vienne jouer les rabat-joie. Vacances au paradis, voitures de luxe, repas dans les meilleurs restaurants, rencontres avec des stars... la Russe de 24 ans, populaire sur Instagram, vivait un rêve éveillé. La plantureuse jeune femme a cependant connu un sévère coup d'arrêt lorsqu'elle a été condamnée à 18 mois de prison, au début du mois. Arrêtée pour n'avoir pas respecté le code de la route, Kira avait agressé un agent avant d'essayer de s'en tirer en proposant une partie à trois à deux autres policiers. La tentative de la jeune femme a non seulement échoué, elle l'a conduite tout droit derrière les barreaux.

Le «Mirror» raconte que la starlette, qui comptait 150 000 followers sur Instagram avant de fermer son compte, a eu bien du mal à s'adapter à la vie carcérale. Kira est notamment tombée des nues en réalisant qu'elle ne pouvait pas commander ses repas, comme à l'hôtel: «Quand ils m'ont apporté du porridge pour le petit déjeuner, j'ai demandé si je pouvais avoir un croissant, du jus d'orange frais, et une omelette. Ils ont rigolé», raconte la détenue. Le mannequin s'est encore pris un vent en réclamant un lit plus confortable ainsi qu'«un iPhone basique» avec une connexion internet. «Ils se sont encore plus moqués de moi», se plaint la Russe.

En plus du manque de confort, la jeune femme a dû faire face à la violence d'autres détenues, «jalouses de son apparence». Elle affirme notamment avoir reçu de l'eau bouillante sur la poitrine et devoir désormais composer avec une cicatrice. En plus de sa plastique avantageuse, la starlette aurait fortement agacé ses codétenues en refusant de se plier à la règle officieuse, qui veut que les nouvelles arrivantes doivent nettoyer les toilettes et les cellules.

Qu'à cela ne tienne, Kira refuse de laisser abattre et a déjà trouvé un moyen de faire gagner de l'argent à la prison: elle ambitionne d'acheter des cheveux aux prisonnières volontaires de les revendre 10 fois plus cher aux femmes désirant se faire poser des extensions. On ignore si la prison a accepté ce business plan ambitieux. «Imaginez ce que cela pourrait rapporter à la prison. Et tout le monde serait content», conclut-elle.

