Les Finlandais surpris d'être cités par Trump

S'exprimant devant des journalistes ce week-end en Californie, où il se trouvait pour évaluer l'impact des incendies ayant dévasté cet État, M. Trump avait mis en cause le système local de gestion des forêts tout en affirmant que la Finlande détenait la solution. Il avait cité le président finlandais, qui lui aurait dit que les Finlandais "passent beaucoup de temps à ratisser et nettoyer et à faire des choses (dans la forêt) et ils n'ont pas de problème".

Mais le président Sauli Niinisto a confié à l'édition dominicale du journal Ilta-Sanomat qu'il ne se souvenait pas avoir parlé de ratissage quand les deux chefs d’État se sont rencontrés à Paris, une semaine auparavant: "Je lui ai dit que la Finlande est un pays couvert de forêts, mais que nous avons un bon système et réseau d'alerte". Les membres des réseaux sociaux se sont aussi emparé du sujet en postant des photos les représentant avec un râteau. Dimanche soir, les mots-clés en liaison avec le ratissage étaient parmi les populaires sur Twitter en Finlande, un pays couvert à 72% de forêts.

Le chef des services d'intervention d'urgence du pays, Yrjo Niskanen, a estimé que M. Trump faisait peut-être référence à l'enlèvement des branches mortes et des déchets, tout en soulignant que cela ne se faisait pas avec des râteaux et que ce bois était récupéré pour être transformé en source d'énergie. "Je n'ai jamais pensé auparavant que ce bois était enlevé à cause des risques d'incendie, cela n'est mentionné dans aucun manuel d'entretien des forêts. On fait cela purement pour des raisons économiques", a-t-il indiqué au journal Iltalehti.

(L'essentiel/afp)