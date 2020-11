La caméra confond le ballon et le crâne du juge de ligne

Le football mondial fait de plus en plus confiance à la technologie: assistance sur la ligne de but, ligne virtuelle au millimètre pour traquer les hors-jeu, arbitrage vidéo pour soutenir les arbitres dans leur prise de décision, etc. Meilleure équité sportive ou jeu dénaturé, chacun s’est déjà fait son avis.

Le club de Inverness Caledonian Thistle FC, en deuxième division écossaise, teste de son côté depuis quelques semaines une nouvelle intelligence artificielle pour remplacer le caméraman filmant les rencontres. Le système a été présenté en grande pompe mais a rencontré un problème imprévu le week-end dernier.

Inverness Caledonian Thistle don’t employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman’s head... pic.twitter.com/LeKsc2bEj7