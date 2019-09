La «méthode anti-​​triche» d'un prof enflamme le web

Enseignant dans une école de Tlaxcala (Mexique), Luis Juarez Texis a trouvé une méthode radicale pour empêcher ses élèves de tricher lors d'un contrôle. Comme le montre une photo publiée la semaine dernière sur la page Facebook du «Diario de Hidalgo», les étudiants doivent mettre sur leur tête un carton avec une petite ouverture pour les yeux. Si la technique est efficace, elle n'est pas du goût de nombreux parents d'élèves, qui réclament la mise à pied de l'enseignant, rapporte 20 minutos.

«Nous dénonçons ces actes d'humiliation, de violence physique, émotionnelle et psychologique à laquelle sont soumis les étudiants», ont-il fait savoir via un long communiqué scandalisé (voir ci-dessous). Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés, mais la majorité des internautes applaudit l'idée. Elle félicite l'enseignant pour son souci du devoir bien fait et pense que les étudiants garderont un souvenir ému de ce professeur strict. Ce débat qui a enflammé le Mexique pourrait, cependant, être né d'un malentendu. En effet, l'école assure que cette photo n'a pas été prise lors d'un examen et qu'il s'agissait simplement d'une activité amusante, réalisée avec le consentement des élèves.

(L'essentiel/joc)