Cet ourson offre une leçon de persévérance

«La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute.» Ces propos chers à Nelson Mandela ont été suivis à la lettre par un bébé ours qui a tenté tant bien que mal de gravir une montagne enneigée.

Bien que sa mère lui ouvre la voie, le petit est en difficulté sur le versant escarpé. Il glisse, se rattrape, recommence son ascension et dégringole encore une fois plusieurs mètres en contrebas. Mais l'ourson s'obstine et finit par réussir à atteindre le sommet, avant de s'éloigner au pas de courses de la dangereuse pente.

Filmé par un drone, l'origine de la vidéo n'est pas claire. Il semble que les images aient été tournées dans la région de Magadan en Sibérie. Quoi qu'il en soit, l'exploit de bébé ours fait un carton sur le web avec des millions de vue sur Twitter et des centaines de milliers de like sur Youtube.

I don't think I drew breath once watching this ... pic.twitter.com/YzGg4gLIkG— Storm Huntley (@StormHuntley) 4 November 2018

Democrats! Just like this baby bear, we're gonna make it!! pic.twitter.com/yV44tlGWDs— Bette Midler (@BetteMidler) 5 November 2018

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/kK42F4IEfe— Life On Earth (@animalsrfriend) 4 November 2018

(L'essentiel/dri)