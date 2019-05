La contrôleuse tournait des films X dans le train

Sex-Skandal bei der Bahn - DB-Kontrolleurin dreht Pornos im Nahverkehr https://t.co/F1W0XBhAic— BILD (@BILD) 21 mai 2019

Une employée de la compagnie Deutsche Bahn (DB), âgée de 33 ans, a été licenciée sans ménagement: elle tournait des films pornos dans des wagons vides, après ses journées de boulot. Dans ces vidéos, Teresa W. jouait les dominatrices dans son uniforme de contrôleuse et punissait les «passagers» masculins qui n'avaient pas payé leur billet avec son fouet. Dans un autre clip, l'Allemande s'envoyait en l'air avec un homme dans la cabine du conducteur.

Selon Bild, les vidéos X ont été tournées dans des trains régionaux en Saxe-Anhalt (est). Elles auraient été publiées sur un site pour adultes avec des titres comme «Resquilleur attrapé dans le train de Lady Ashley». Interrogée par le journal allemand, Teresa W. assure que ces clips sont une affaire privée et qu'elle n'avait pas besoin de la permission de son employeur pour les tourner.

Un avis que ne partage pas la Deutsche Bahn, qui explique que la jeune femme ne travaille plus pour la compagnie depuis le début de l'année: «Nous ne tolérons en aucun cas son comportement présumé et le condamnons dans les termes les plus fermes. Les employés de la DB ont l'interdiction formelle d'utiliser des vêtements de travail, de l'équipement ou des locaux à des fins privées ou commerciales», a fait savoir un porte-parole. La Deutsche Bahn poursuit son enquête interne et décidera des suites à donner à cette histoire.

(L'essentiel/joc)