«Avez-​​vous déjà vu Melania sourire ainsi?»

Les funérailles de Barbara Bush se sont déroulées samedi à Houston (Texas) et ont été retransmises en direct par les grandes chaînes de télévision. À cette occasion, trois anciens couples présidentiels étaient présents: George W. Bush et sa femme Laura, Bill et Hillary Clinton ainsi que Barack et Michelle Obama. Donald Trump, lui, a fait l'impasse sur la cérémonie pour éviter les «perturbations» qu'auraient causé les mesures de sécurité imposées par sa présence. C'est donc son épouse Melania qui le représentait.

La première dame s'est installée au premier rang à côté des Obama. Cette rencontre rare entre Melania Trump et l'ex-couple présidentiel a attiré l'attention des spectateurs, relève le Huffington Post. Ils ont d'ailleurs été nombreux à s'amuser d'un court moment de complicité entre l'ancien président et l'actuelle première dame. Bien que très bref, cet échange de rires et de sourires entre Barack Obama et Melania Trump a étonné les internautes, plutôt habitués à voir une First Lady le visage fermé et le regard dans le vague. Les commentaires ironiques n'ont pas tardé à fuser sur Twitter.

«Devinette: laquelle de ces deux photos de Melania Trump a été prise à un enterrement?»

«À l'enterrement de Barbara Bush aujourd'hui, Melania Trump était assise à côté de devinez qui... Barack Obama! Après un an à la Maison-Blanche, Melania n'a jamais souri en présence de Donald Trump. Dix minutes avec les Obama, et regardez ce qui arrive!»

«Melania a l'air plus heureuse à cet enterrement que ce qu'elle n'a jamais montré depuis des années. Ne le seriez-vous pas vous aussi, si vous passiez de Donald tous les jours à Barack Obama?»

«Voici Melania et Obama assis tous les deux aujourd'hui aux funérailles de l'ancienne première dame Barbara Bush. Avez-vous déjà, JAMAIS, vu Melania sourire comme ça, et sembler si détendue, lorsqu'elle est à côté de son mari?»

«Melania, normalement impassible, sourit pour la première fois depuis longtemps à côté de Barack Obama. Donald ne va pas aimer cette photo».

D'autres internautes ont cependant relevé la mauvaise foi de certains commentaires en publiant des photos où la première dame semble tout à fait heureuse aux côtés de son époux.

«Renseignez-vous sur les femmes. Il s'agit d'un sourire poli. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Vous êtes l'un de ceux qui veulent nous faire croire que la First Lady est malheureuse. C'est faux».

Voici Melania Trump en train de sourire et de sembler très heureuse à côté de son mari en amusant le Premier Ministre japonais Abe, la semaine dernière.

