Il crée une patinoire «maison» dans son jardin

C'est en visionnant des vidéos sur YouTube que Medhi Mouh, un habitant de la commune d'Ifs, dans le département du Calvados, a eu l'idée de créer une patinoire dans son jardin. «J’ai vu que les Canadiens le faisaient souvent chez eux. Je me suis dit: pourquoi ne pas faire une patinoire en Normandie?», a raconté le jeune homme de 37 ans au quotidien Ouest-France.

Profitant de l'exposition nord de son terrain, quasiment toujours à l'ombre en hiver et soumis aux bourrasques de vent, l'habitant d'Ifs a construit, dimanche, une patinoire de 2 mètres sur 4 mètres, à l'aide de tuiles de toit et d'une bâche. Son secret? Remplir l'intérieur de la future aire de glisse de 5 millimètres d'eau et arroser deux à trois fois par nuit pour permettre à la glace de se solidifier.

Le trentenaire s'est dépêché d'effectuer les premiers tests ce mardi, patins à glace aux pieds, car la météo a annoncé un net redoux dès jeudi.

(pp/L'essentiel)