Un faux grossier partagé en masse sur Facebook

En costume-cravate, Donald Trump se penche depuis un canot de sauvetage et tend une casquette «Make America Great Again» à une victime de l'ouragan Florence. Pas besoin d'être un expert en Photoshop pour se rendre compte que cette image est un grossier montage: le président américain ne porte pas la tenue adéquate pour une telle opération et il n'est pas équipé d'un gilet de sauvetage, pourtant indispensable lors d'inondations dangereuses.

Il est par ailleurs extrêmement rare qu'un président porte lui-même secours à des sinistrés lors de catastrophes naturelles. Et on ne parle même pas de l'utilité improbable de la casquette rouge tendue à la victime. Comme l'explique Kevin Roose, journaliste au New York Times, ce cliché a en réalité été pris en 2015, lors des inondations au Texas. Il montre trois pompiers d'Austin (l'inscription est d'ailleurs visible sur le côté du canot) venir en aide à un homme accroché à un grillage.

Qui croit en l'authenticité de la photo?

Malgré ce montage évident, cette photo a déjà été partagée plus de 275 000 fois sur Facebook, relève le site RawStory. Le média croit savoir qu'à l'origine, ce sont des supporters de Donald Trump qui ont commencé à la faire circuler: «Vous ne verrez pas ça aux infos, faites en sorte que ça devienne viral», peut-on en effet lire en légende de l'image.

Difficile cependant de dire si les admirateurs du président américain qui ont partagé cette photo croient réellement en son authenticité. Le Huffington Post pense au contraire qu'il s'agit là d'un simple mème visant à ridiculiser Donald Trump. Quoi qu'il en soit, Kevin Roose se demande pourquoi Facebook ne fait rien pour empêcher de telles énormités de circuler. Le réseau social «utilise déjà du cryptage/empreintes digitales pour empêcher les téléchargements répétés de porno vengeur, par exemple. Il me semble qu'il serait facile d'empêcher des photos manifestement fausses de devenir virales», a-t-il dénoncé.

A photoshopped picture depicting Trump rescuing people during Hurricane Florence has been shared 275,000 times on Facebook. The original is from Texas flooding in 2015. pic.twitter.com/woWuPuqSSy— Kevin Roose (@kevinroose) 24 septembre 2018

Facebook already uses image hashing/fingerprinting to prevent repeat uploads of e.g. revenge porn. Seems like it would be easy to prevent obviously fake photos from going viral.— Kevin Roose (@kevinroose) 24 septembre 2018

(L'essentiel/joc)