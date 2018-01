Un chaton égaré a pris le train comme un grand

Ne cherchez plus, Twitter a certainement dégoté la publication la plus adorable de la semaine. Mercredi, les usagers de la gare de Voivres-Lès-Le-Mans (nord-ouest) ont repéré un petit chat sur le quai. Guillaume, un contrôleur, a recueilli l'animal et l'a déposé dans un bosquet près de la gare. Mais le chaton n'avait apparemment pas envie de rester seul, écrit France Bleu. Il a continué de suivre l'employé, qui n'a alors pas vraiment eu le choix: «Il commençait à aller sous mon train. Donc je l'ai pris avec moi et je lui ai dit «petit tu montes, on trouvera une solution quand on sera au Mans», explique Guillaume.

Pas impressionné du tout, le chaton s'est tranquillement assis sur un siège. «Il me regardait, miaulait un peu mais pas vraiment apeuré», raconte l'agent SNCF. Une fois arrivés au Mans, Guillaume et sa petite copine prénommée Noisette ont regagné le local réservé aux employés. Là, la minette a bénéficié d'un traitement royal: elle a eu droit à un gilet orange et à un petit croissant. «Elle a été cajolée, nourrie, dorlotée, une vraie princesse», raconte un autre agent sur Twitter.

Il a même eu le droit à son Gilet orange et son petit croissant pic.twitter.com/4OluS72x1i— Agent LM72 (@JSKErkonge) 10 janvier 2018

Comme bien souvent, le pouvoir des réseaux sociaux a fait son œuvre. Guillaume a publié une photo de Noisette, et la communauté Twitter a fait le reste. «Il y a une personne qui a fait la corrélation entre mon message et un avis de recherche qui avait été émis deux jours plus tôt sur Facebook. Donc j'ai pu retrouver la propriétaire», se réjouit l'employé.

[Chaton a retrouvé sa famille] @TERPays2LaLoire Propriétaire retrouvée et jointe au téléphone. Noisette va retrouver sa famille aujourd'hui. Heureux pour eux d'avoir réalisé cette bonne action. Merci la communauté Twitter, c'est grâce à vous aussi! pic.twitter.com/DSa2c6SLIq— Guigui (@guiguitrotter) 10 janvier 2018

Depuis, les internautes ont bien du mal à se remettre d'une si jolie histoire.

(L'essentiel)