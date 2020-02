Des steaks plus petits proposés aux femmes

Ce mets du Manhattan Bar and Grill de Liverpool n'est pas du goût de tout le monde. Le restaurant est accusé de sexisme sur la Toile. La cause: un nouveau steak, plus petit et moins gros: le «Ladies Fillet», soit «steak pour femmes». «Cela rappelle tristement le #LadiesMenu... vous savez, ceux sans prix indiqués parce que les hommes contrôlent l’argent. #EverdaySexism il faut juste que cela se termine, y compris au Manhattan Bar and Grill ... Mais l’idée d’un steak plus petit est bonne pour les gens et la planète», a commenté l’analyste politique Kent Buse.

Karl Hassan, le directeur du restaurant, a assuré que ce plat avait pourtant été bien accueilli par les clients, au Telegraph, repris par le Huffington Post. «Nous avons beaucoup d’enterrements de vie de jeune fille et de clientes, et nous avons reçu d’innombrables plaintes selon lesquelles nos steaks de presque 3 kilos étaient beaucoup trop gros. Nous avons donc demandé à notre fournisseur de nous envoyer des pièces de 2 kilos à la place».

Ce n'est pas la première fois qu'une version féminine naît soudainement. Il y a eu le stylo Bic Rose, la bière blonde #BeerForHer ou encore la voiture «pour femme modernes» avec des phares «en forme d'eye-liner».

Sadly reminiscent of #LadiesMenu... you know, the ones without prices listed because men control the money. #EverdaySexism just needs to end, including at Manhattan Bar and Grill ... But idea of a smaller steak is good for people & planet@ArwaM @nicolamlow @stefanswartpet https://t.co/a1hOxTZfGI — kent buse (@kentbuse) February 7, 2020

Courtesy of the Manhattan Bar and Grill, Liverpool: a fillet for the laydeez. Because... I mean.. but... V good spot by @PlanetVicster https://t.co/iC0vR40BKp — Jay Rayner (@jayrayner1) February 5, 2020

(mm/L'essentiel)