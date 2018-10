À 66 et 82 ans, elles font des «strikes» sur Wii

«J'avais très peur avant la finale, car je savais que c'étaient des championnes en face», sourit Monique, 82 ans, depuis son fauteuil roulant avant d'entonner le célèbre refrain «On est les champions». Ses difficultés à marcher ne l'ont pas empêchée de réaliser le meilleur score mardi, avec quatre «strikes» à la clé, ne laissant aucune chance à Geneviève et Marie, un duo de septuagénaires pourtant championnes de Nouvelle-Aquitaine de la discipline.

Dans l'assistance du grand salon des jeux vidéo, une centaine de jeunes curieux se sont laissé prendre au jeu et ont donné de la voix pour encourager les quatre retraitées. À 66 et 82 ans, Claudine et Monique, deux résidentes d'une maison de retraite à Clairefontaine, près de Paris, ont remporté le trophée senior de bowling sur la console Wii, à la Paris Games Week.

Trois entraînements par semaine

À l'origine de ces animations: Silver Geek, une association créée en 2014, à Poitiers. Au quotidien, elle met en relation de jeunes bénévoles en service civique avec des personnes âgées pour les initier aux nouvelles technologies et à la pratique des jeux vidéo. «Les outils numériques rentrent dans la vie des personnes âgées et ce n'est pas toujours facile de s'y mettre. On a cherché des solutions pour amener les seniors au numérique par le ludique», explique à l'AFP Vincent Blanchard, secrétaire de l'association.

«Le but c'est de réconcilier les générations autour de cet outil», poursuit-il. Les activités de l'association ont donné des idées à d'autres instituts, à l'image de l'Ehpad de Clairefontaine (Yvelines) qui a relevé le défi d'un tournoi. Chaque semaine, les animateurs proposent aux résidents une activité autour du jeu de bowling sur la console de Nintendo, avec un certain succès. «On a découvert le jeu vidéo avec ça et c'est devenu un challenge», abonde Claudine, championne du jour.

«Ce genre de jeu permet de maintenir une certaine autonomie et aussi un esprit de compétition. Depuis qu'elles savent qu'elles vont venir ici, Monique et Claudine se sont entraînées deux à trois fois par semaine, elles étaient stressées!», explique Anne Degas, animatrice au sein de l'institut.

