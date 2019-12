La fromagerie sent trop fort, elle porte plainte

La plaignante peut dénoncer publiquement mais pas apposer d'autocollants déplorant le fumet du magasin. Une voisine d'une fromagerie de Bad-Heilbrunn, au sud de Munich, avait saisi le tribunal, se disant gênée par l'odeur. Elle avait de surcroît apposé dans la rue des autocollants montrant un nez dans un panneau de signalisation.

Le tribunal lui a demandé d'enlever les autocollants, tout en l'autorisant à dire publiquement que la fromagerie sent mauvais. La voisine a le droit de continuer à dire «qu'il y a une nuisance olfactive et qu'elle la trouve malodorante», a expliqué une porte-parole du tribunal, citée par l'agence DPA. Ce litige dure depuis plusieurs années et différents tribunaux se sont saisis d'autres volets de l'affaire.

(L'essentiel/afp)