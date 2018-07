Virée bière-​​frites pour Bettel, Macron et Michel

Xavier Bettel est allé manger une frite et boire une bière avec Emmanuel Macron et Charles Michel, ses homologues français et belge, mercredi soir sur la Grand-Place de Bruxelles, après le premier jour du sommet de l'Otan, rapportent la presse belge et le Hufftington Post.

Les trois chefs d'État étaient accompagnés de leurs conjoints respectifs (Gauthier Destenay pour Xavier Bettel, Brigitte pour Emmanuel Macron et Amélie Derbaudrenghien pour Charles Michel). Ils sont arrivés vers 22h30 et sont repartis vers une heure du matin.

Entre les trois dirigeants, le courant passe sans conteste. En août dernier, on aurait même cru qu'ils s'étaient appelés avant de se voir pour se mettre d'accord sur leur tenue, à savoir un costume bleu nuit, une cravate elle aussi bleue et des chaussures noires.

#Macron eating frites on Brussel's Grande Place with #CharlesMichel and #Brigitte. Does he ever sleep? He flew overnight from St Petes after the semi, held a morning cabinet meeting in Paris, and has been at #NATO summit since midday. pic.twitter.com/VMZklLN56h