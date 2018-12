Emile ne pourra pas avoir 20 ans de moins

Se décrivant comme un «jeune Dieu» et disant se sentir «affuté», Emile Ratelband souhaitait que sa date de naissance soit modifiée dans son passeport, passant du 11 mars 1949 au 11 mars 1969. Le tribunal d'Arnhem, au sud-est des Pays-Bas, a cependant refusé cette demande insolite, jugée comme «tout à fait légitime» par M. Ratelband, qui avait laissé les magistrats sans voix.

«La cour reconnaît la tendance dans la société à ce que les gens se sentent de plus en plus longtemps en forme et en bonne santé, mais ne voit pas cela comme un argument valide pour modifier la date de naissance de quelqu'un», a indiqué le tribunal dans un communiqué. Selon le médecin de M. Ratelband, l'âge biologique du sexagénaire se situe entre 40 et 45 ans, avait affirmé le père de famille célibataire début novembre.

Des conséquences «indésirables»

«Je me sens abusé, lésé et discriminé par mon âge», aussi bien sur le marché de l'emploi qu'en amour, avait déclaré à l'AFP M. Ratelband, coach personnel «spécialisé dans le développement de la conscience de soi». «Nous pouvons aujourd'hui choisir notre travail, genre, orientations politique et sexuelle. Nous avons même le droit de changer de nom. Alors pourquoi ne pas avoir le droit de changer d'âge?», avait-il interrogé lors d'une audience devant les juges.

«M. Ratelband est libre de se sentir 20 ans plus jeune que son âge réel et d'agir en conséquence. Mais modifier sa date de naissance ferait disparaître 20 ans de dossiers des registres de l'état civil», a estimé le tribunal. «Cela entraînerait toutes sortes de conséquences juridiques et sociales indésirables», ont précisé les juges, ajoutant que la loi et la jurisprudence néerlandaise ne le permettait pas.

