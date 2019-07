Une pizzeria propose de la croûte à sa carte

Il y a deux types de personnes dans le monde: ceux qui mangent les croûtes de pizza et ceux qui ne les mangent pas. C'est ce que l'on pensait depuis des années et pourtant il existe un troisième type d'individus: ceux qui ne mangent QUE les croûtes de pizza. Si vous faites partie de cette caste, qui paraissait très restreinte, la chaîne de pizzerias Villa Italian Kitchen a ce qu'il vous faut!

Attention crust lovers: this one is for you! #VillaItalianKitchen is responding to your requests by selling 'Just The Crusts' -- a pizza box filled with slices of your favorite crust. https://t.co/LN903FvYLK #abc15 pic.twitter.com/7eoXtXJFpS