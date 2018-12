Le piano en or de la reine fait jaser

La traditionnelle allocution de Noël de la reine d'Angleterre devait être l'occasion pour la souveraine de faire passer des messages. Le discours était centré sur le respect, la famille et l'importance de la générosité. Il montrait des séquences filmées des événements les plus importants de l'année écoulée, parmi lesquels le mariage de son petit-fils Harry avec l'actrice américaine Meghan Markle. Son message préenregistré dans le salon blanc de Buckingham Palace a été diffusé le jour de Noël dans les 53 nations du Commonwealth.

Mais ce qui a le plus marqué les esprits des téléspectateurs, dont certains se sont fendus de tweets acerbes, se trouvait dans le dos de la monarque de 92 ans. En effet, on pouvait y admirer un piano entièrement doré. De nombreux républicains qui estiment que la monarchie devrait être abolie ont souligné l'écart entre l'opulence de la reine et la vie réelle des sujets auxquels elle s'adressait.

The Queen will urge Britain to overcome "deeply held differences" as she sits near a golden piano that would feed and take the homeless off the streets for a year, a carriage clock that would fund a nurse for a year, all while Joe Public stumps up £360million to fix her castles https://t.co/KqhxXtWtMJ— ken (@KenKenhall65) 24 décembre 2018

«La reine invite la Grande-Bretagne à surmonter ses «profondes divergences» alors qu'elle est assise près d'un piano en or qui pourrait nourrir et sortir les sans-abris de la rue pendant un an et une horloge qui pourrait financer une infirmière pendant un an», fait remarquer un internaute sur Twitter.

Queen reminds us that poor people are having it tough as she sits in a room with a gold piano pic.twitter.com/GecohDQ8Zi— Janey Godley (@JaneyGodley) 25 décembre 2018

Pour un autre twitto, «la reine nous rappelle que les pauvres ont la vie dure alors qu'elle est assise dans une pièce avec un piano en or».

Hundreds of thousands of people are visiting food banks because they can't afford to eat and 1 in 200 people are homeless. But it's all good, cause the Queen is here to tell us to be nice in front of her golden bloody piano. ????‍♂️ https://t.co/yBxnVF4nMc— Jessica Barnard (@CllrJessBarnard) 25 décembre 2018

«Des centaines de milliers de personnes se rendent dans les banques alimentaires car elles n'ont pas les moyens de manger et une personne sur 200 est sans abris. Mais tout va bien, car la reine nous dit d'être gentils devant son piano doré», conclue une autre internaute.

(L'essentiel/atk)