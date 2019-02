Gomis effraie un gamin puis lui donne son maillot

Bafétimbi Gomis a fait peur à des dizaines de défenseurs et à beaucoup de gardiens dans sa carrière qui l'a promené entre Saint-Étienne, Lyon, Marseille ou Galatasaray. Aujourd'hui, l'attaquant de 33 ans évolue dans le club de Al Hilal, à Riyad, dans le championnat saoudien. Et, jeudi soir, lors de la victoire contre Al Ittihad (2-0), le Français a fait peur à un ramasseur de balle.

Auteur du premier but de son équipe, Gomis a, comme à son habitude, mimé un lion pour fêter sa réussite avec ses coéquipiers et les supporters. Mais le jeune ramasseur de balle placé devant le joueur en transe n'a pas trouvé la scène touchante. Il a eu peur et a fui.

Bafétimbi Gomis s'est immédiatement fait pardonner en allant remettre son maillot au jeune garçon effrayé. Une peur qui n'a pas duré puisque, plus tard, il postait sur les réseaux sociaux une vidéo de lui en train de faire le lion, vêtu du maillot de son héros.

Il à cru quoi le ramasseur de balle ? et l'autre qui fait la planche sur le dos de Gomis ! Il y a rien qui va dans la vidéo ? pic.twitter.com/OvZSNFL6tE– Rod (@RodTapieM) 22 février 2019

@BafGomis Cet enfant est devenu l'un des enfants qui vous aiment.?? pic.twitter.com/4NXJPgWPsb– fahad (@fahad89870582) 21 février 2019

(L'essentiel)