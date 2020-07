Virés du Wallmart à cause de leur masque nazi

Un couple s'est présenté au supermarché Wallmart de Marshal, Minnesota, arborant un masque rouge portant une croix gammée sur fond blanc, relatent de nombreux médias américains. L'incident s'est produit samedi, au premier jour d'application d'un décret du gouverneur rendant les masques obligatoires dans les espaces publics clos.

Le couple, dont l'homme arborait en outre un t-shirt de soutien à Donald Trump, a été pris à partie par des témoins de la scène à son passage à la caisse. «Vous ne pouvez pas être américains et porter ça. On a fait une guerre à cause de ça», leur lance quelqu'un. Ce à quoi la femme rétorque que «si vous votez Joe Biden, vous vivrez dans l'Allemagne nazie, c'est ce qui vous attend».

Appelée à la rescousse, la police locale est intervenue et a remis au couple un arrêté leur interdisant de revenir dans une supermarché Wallmart pendant au moins un an. Le géant américain de la distribution a réagi en affirmant que ses supermarchés «ne tolèrent aucune forme de discrimination ou de harcèlement». Le couple aurait pu changer de masque. «La direction du magasin a proposé aux individus des masques jetables, ce qu'ils ont refusé. Ils sont devenus belliqueux et ont été invités à quitter le magasin». Ce qu'ils ont donc fait une fois que la police est venue.

(jw/L'essentiel)