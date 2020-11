Trump et «son miniscule bureau» font rire la Toile

Les hashtags #tinydesk (minuscule bureau) et #diaperdon (don de couches) ont cartonné ce week-end sur les réseaux sociaux. La faute à la taille du bureau de Donald Trump lors de ses vœux aux forces armées pour Thanksgiving. Et tout est parti d'un cliché, posté Kaitlan Collins qui n'est pas n'importe qui: il s'agit en effet de la correspondante à la Maison-Blanche de la chaîne CNN, régulièrement attaquée par le président américain.

President Trump is holding a video teleconference with members of the military throughout the world. He’s calling in from the Diplomatic Reception Room. pic.twitter.com/tu4YfJ9xPN