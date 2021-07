Des milliers de poissons largués par avion

Depuis les années 1950, introduire des milliers de poissons en les larguant par avion est devenu une habitude dans les lacs isolés de l’Utah. Comme on peut le voir sur les images diffusées le 9 juillet sur la page Facebook de l’Utah Division of Wildlife Resources, des poissons mesurant entre environ 3 et 8 cm sont chargés dans un avion qui contient des centaines de litres d’eau et jusqu’à 35 000 poissons en un seul vol. Ces derniers sont alors littéralement largués au-dessus des lacs de l’Utah.

Des nuages de poissons chutent ainsi durant plusieurs secondes avant d’atteindre la surface des lacs. «Comme ces espèces sont petites, elles descendent lentement vers l’eau», explique l’Utah Division of Wildlife Resources. Au total, l’opération a permis en une semaine de rempoissonner 200 lacs de haute altitude, «inaccessibles par un véhicule ou autres moyens d’empoissonnement».

Des études ont démontré, après analyse des eaux des lacs, que «le taux de survie des poissons déchargés par voie aérienne est très élevé», tient à préciser le service.

(L'essentiel/vja)