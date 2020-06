Un tueur parmi les supporters en carton

La fédération australienne (NRL) voulait marquer le coup lors de sa reprise le week-end dernier, à huis clos, après plusieurs semaines de suspension des matches pour cause de pandémie de Covid-19.

S'inspirant d'une idée déjà appliquée pour les matches de football en Allemagne, elle propose aux fans de payer 22 dollars australiens (13,5 euros) pour faire imprimer une effigie en carton d'eux, grandeur nature, disposée dans les tribunes.

The @NRL has provided the following statement to @SBSNews after a cardboard cutout of serial killer Harold Shipman appeared yesterday.

"We are reviewing the vetting process for Fan In The Stand. The weekend was a trial run and trials are designed to iron out issues." pic.twitter.com/ildgSBuCLv