La fille de Schumi déguise son cheval en Ferrari

Gina Maria Schumacher s'impose de plus en plus comme une championne du reining, aussi connue sous le nom de monte western, dont elle dispute de nombreuses compétitions. Certaines épreuves sont d'ailleurs organisées au ranch familial de Givrins, Suisse. Ce week-end à Vérone, en Italie, la fille de l'ancien champion allemand de Formule 1 Michael Schumacher, dont l'état de santé demeure un mystère depuis son accident de ski survenu en décembre 2013, a tenu à rendre un hommage particulier à son père.

Après avoir remporté la compétition, la cavalière de 22 ans a effectué son tour lors de l'épreuve libre vêtue d'une panoplie complète de pilote automobile. Comme si cela n'était pas suffisant, elle avait également équipé sa monture, Lilbelicimo Wimp BB, d'une robe aux couleurs de l'écurie Ferrari, avec laquelle son père avait remporté cinq de ses sept titres mondiaux. Le cheval était également affublé d'un aileron arrière et de feux latéraux, avec des dessins de roues sur les flancs. La jeune femme a même effectué un véritable arrêt aux stands.

«Quelle soirée amusante et quelle excellente façon de terminer notre saison d'épreuves en Europe! Je suis très reconnaissante envers ma famille et mes amis qui me soutiennent tellement! Sans vous, cela n'aurait pas été possible!», a-t-elle écrit avec des photos publiées sur son compte Instagram.*

(L'essentiel)