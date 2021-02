L'incroyable régime de cette jeune femme de 26 ans

Avis à toutes les personnes qui recherchent un peu de courage pour atteindre leurs objectifs de perte de poids, cette jeune femme a réussi à diviser son poids par... trois en simplement deux années. Erika Olson, étudiante de 26 ans originaire de l'Utah aux États-Unis avait mis sa santé en grave danger en atteignant le poids critique de 190 kilos...

La faute notamment à un régime alimentaire catastrophique. De son propre aveu, la jeune femme mangeait presque à chaque repas une énorme pizza pepperoni ou encore un menu Big Mac et une grande frite chez McDonald's. «Soit je prenais la version la plus large existante, soit je commandais deux menus», témoigne-t-elle. Pire encore, son taux de glycémie a explosé au fil des années en raison de sa consommation de sodas sucrés: «J'en buvais entre 4 et 6 litres par jour».

«J'étais simplement trop grosse»

Un mode de vie préjudiciable que l'étudiante a interrompu en apprenant qu'elle était devenue prédiabétique, à seulement 24 ans. «Mes grands-parents sont morts de ça, j'étais trop jeune pour avoir ce genre de problème. C'est pourquoi j'ai commencé à faire du sport, mais mes genoux ne le supportaient pas. J'étais simplement trop grosse», raconte-t-elle.

Son salut est finalement venu de la pose d'un anneau gastrique, mais également d'une bonne dose d'abnégation pour faire évoluer son régime alimentaire et passer à 1 800 calories par jour. Bien plus raisonnable: «Maintenant je mange des œufs au petit-déjeuner avec un peu de fromage et de la dinde, et une barre protéinée à 10 heures. À midi, c'est pomme-tortilla et beurre de cacahuète, et le soir mon repas se limite à du riz, des légumes et un peu de viande. Je mange la même chose presque tous les jours».

Et le résultat est spectaculaire! En deux ans, Erika a perdu près de 130 kilos! Devenue svelte, la jeune femme s'autorise une «toute petite incartade» de temps en temps. «Mais je déteste avoir le sentiment d'ingérer trop de sucre». Considérant sa situation fin 2018, force est de constater qu'Erika a réussi un véritable exploit pour préserver sa santé...

(th/L'essentiel)