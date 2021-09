Un Italien vit costumé en Hobbit avec sa famille

Un pâtissier italien âgé de 37 ans a fait le choix de vivre comme un Hobbit, personnage issu de la saga de J.R.R. Tolkien «Le Seigneur des Anneaux». Accompagné par sa femme et ses enfants, Nicolas Gentille a construit sa propre «Comté».

Dans les deux hectares de terrain qu’il a achetés, il a déjà construit une première maison dans laquelle il vit costumé en Hobbit avec sa famille. «Il y a quelque temps, je me suis rendu compte que les livres et les films ne me suffisaient plus pour satisfaire ma passion pour la saga du Seigneur des Anneaux», a-t-il expliqué à The Guardian.

