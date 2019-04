La conductrice avait vu une araignée

Une automobiliste circulait dans les environs de Cairo (New York) quand, du coin de l'œil, elle a cru voir quelque chose bouger non loin du volant. En y regardant de plus près, la conductrice a été horrifiée de se retrouver nez à nez avec une araignée, raconte CBS. Incapable de garder son sang-froid, l'Américaine a paniqué et a perdu le contrôle de son véhicule, qui est parti en embardée.

Bilan: une blessure à la jambe et l'avant de sa voiture complètement détruit. Sur Facebook, la police de Cairo a tenu à mettre en garde les usagers de la route aux tendances arachnophobes: «Nous savons que c'est plus facile pour certains automobilistes que pour d'autres mais, S'IL VOUS PLAÎT, essayez d'apprendre aux nouveaux conducteurs, et à vous-même, à surpasser votre peur et à vous arrêter dans un endroit sûr. Des vies en dépendent.»

(L'essentiel/joc)