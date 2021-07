Leur fillette s'appelle Tiktu Spring Hokkaidö

Tiktu Spring Hokkaidö est une petite fille née en avril 2020 dans le canton de Fribourg, en Suisse. Pendant plus d’un an, les autorités du pays refusaient de reconnaître officiellement le prénom de l’enfant. Le recours des parents a finalement été accepté. Selon la décision, Tiktu est un nom inventé par les parents. Ces derniers expliquent avoir été inspirés par leurs voyages. Le couple a choisi Spring parce qu’il voulait mettre en avant les aspects positifs de la vie. Hokkaidö fait référence à l’île japonaise du même nom, un endroit particulièrement cher aux yeux des parents.

Pourtant, en juillet 2020 le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg (SAINEC) a refusé d’inscrire ce nom dans le registre. La raison: le prénom inventé Tiktu ne donne aucune indication sur le sexe de l’enfant et a tendance à évoquer des connotations masculines. De plus, le nom permettrait toutes sortes de déformations susceptibles de stigmatiser l’enfant dans ses relations sociales.

Peu après, le couple a fait appel, en accusant les autorités de prendre une décision arbitraire. Selon les parents, le choix des noms de leurs fils aînés n’a jamais posé problème et il existe de nombreux prénoms qui n’indiquent pas clairement le sexe de l’enfant. «Même s’il est certes étonnant d’appeler sa fille Tiktu, rien ne permet de penser que ce prénom expose l’enfant à un ridicule particulier», écrit le Tribunal cantonal dans son arrêt. Le nom Tiktu ressemble à TikTok et Tic Tac, mais il ne risque pas d’entacher de manière évidente le développement et la personnalité de la jeune fille.

Le couple a tout de même cédé sur un point. À l’origine, le nom de la fille devait se terminer par Goodall, en hommage à la célèbre scientifique britannique spécialiste des primates, Jane Goodall. Les parents ont renoncé car, selon le tribunal, un nom de famille ne peut pas être utilisé comme prénom.

