Les férus de pigeons se sont réunis à Blackpool

Chaque hiver, des milliers de colombophiles migrent vers la station balnéaire britannique de Blackpool, dans le nord de l'Angleterre, pour admirer les pigeons les plus beaux et les plus rapides, couvés par leurs propriétaires. Le «British Homing World Show of the Year» est le plus grand rassemblement britannique de colombophiles, attirant jusqu'à 15 000 personnes. «Que vous soyez un nouveau membre, un curieux ou un colombophile expérimenté, il y en a pour tout le monde», promettent les organisateurs.

Le rassemblement se tient dans les jardins d'hiver, un lieu historique de Blackpool. Le troisième week-end de janvier, cette même salle de bal se remplit de plus de 2 000 volatiles, séparés entre ceux élevés pour la course et ceux sélectionnés pour être montrés. «Il y a des gens de partout dans le pays qui se rencontrent ici une fois par an. C'est une bonne compétition. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, les gens ont toujours le sourire», assure David Trippett, président du comité d'organisation de l'événement.

Le stéréotype du colombophile, issu de la classe ouvrière et des villes industrielles du nord de l'Angleterre, n'est plus d'actualité. La reine Elizabeth II elle même possède des pigeons. Selon David Trippett, tout le monde ne peut pas avoir des pigeons: «Cela vous occupe 365 jours par an. Vous ne pouvez pas partir pendant quelques jours et les laisser. Ils ont besoin d'être nourris, nettoyés, entraînés». Pour ce passionné, «c'est un style de vie». Le rassemblement est organisé depuis 1972 et se tient à Blackpool depuis 1977. Les bénéfices vont à des œuvres caritatives.

(L'essentiel/afp)