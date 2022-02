Leur bébé est né le 22.2.22 à 2h22… chambre numéro 2

Elle ne le sait évidemment pas, mais de nombreux Américains parlent d’elle. La petite Judah Grace Spear a vu le jour mardi à Alamance (Caroline du Nord), choisissant son moment avec une extrême précision. Le bébé est en effet né le 22.2.22 à 2h22… dans la salle d’accouchement numéro 2. «J’ai entendu toutes les sages-femmes qui criaient d’excitation et je me demandais ce qui se passait. Et puis mon mari m’a dit qu’il était 2h22… J’ai dit: OK!» raconte Aberli Spear à WFMY.

«Aujourd’hui est un jour spécial pour ce nouveau-né et sa famille!» a annoncé l’établissement hospitalier sur Facebook. Il faut dire que la maman de Judah Grace revient de loin. Aberli a en effet guéri de la maladie de Hodgkin, une forme de cancer du système lymphatique qui rend le corps plus vulnérable aux infections. Les traitements suivis pendant six années par la jeune femme avaient fortement réduit ses chances d’avoir un jour un enfant.

Le couple s’était fait à l’idée de ne jamais fonder de famille. «Les hommes ont tendance à dire qu’ils ne veulent pas d’enfant, mais c’est le cas, c’est le cas», confie Hank, l’heureux papa. La petite Judah rappellera tous les jours à ses parents qu’il ne faut jamais perdre espoir, même quand les vents sont contraires. «Judah nous rappelle toutes les bonnes choses: les promesses de Dieu tenues et une communauté qui se serre les coudes pour le bien des autres», s’émeut Kristi Engelbrecht, la grand-maman maternelle du nouveau-né.

(L'essentiel/joc)