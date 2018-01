Cette séance photo ratée fait le buzz

«Ce n’est pas une blague», ont expliqué Pam et Dave Zaring sur leur page Facebook. «Nous avons payé une photographe qui se présentait comme professionnelle, pour un shooting photo familial de 200-250 dollars. Et regardez ce que nous avons reçu». Le couple n’a pas résisté, a posté les photos de cette fameuse séance et le résultat est… catastrophique!

Le couple, ses deux enfants et leur grand-mère, y ont tellement été retouchés qu’ils ressemblent davantage à des héros de dessins animés qu’à de véritables humains. «Mes enfants pensaient qu’on leur avait fait une blague, ils ont dit qu’ils ressemblaient à des Lego», ont indiqué Pam et Dave à la chaîne KCENT-TV.

«La photographe nous a dit que les ombres étaient particulièrement mauvaises en cette magnifique journée ensoleillée et que son professeur ne lui avait jamais appris à retoucher les photos», ajoutent Pam et Dave qui «n’ont jamais autant ri depuis des années». C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas réclamé le remboursement de la séance mais exigé les photos originales.

Les photos retouchées, elles, ont été partagées plus de 370 000 fois sur Facebook en quelques jours.

La famille ressemble davantage à ça sans retouches





(MC/L'essentiel)