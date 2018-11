Mike Horn a outré ses fans dans une vidéo décalée

Faites comme Mike Horn, envoyez vos déchets dans l'espace! Une vidéo postée sur les réseaux sociaux mardi montre l'explorateur faire la promotion d'un kit, composé d'un ballon haute altitude et d'une cartouche à hélium. La boite à 50 euros de Aero Clean Nation (ACN) permet d'envoyer des sacs à ordures de 5 kg au-delà de l'atmosphère. Ni vu ni connu et la conscience tranquille.

«Un nouveau produit que j'ai découvert et qui va être très utile pour mon aventure. (...) Quand tu marches sur la banquise des jours et des jours, le stockage de déchets, c'est vraiment un problème. Avec ACN, plus besoin de stocker. En plus avec l'application ACN, tu peux voir en temps réel où est ta poubelle dans l'espace», assure avec aplomb la star de l'extrême.

Internautes outrés

Cette vidéo invraisemblable de Mike Horn, qui encense une solution aussi radicale et, qui plus est, de la part d'un explorateur qui se targue de dormir certaines années plus souvent à la belle étoile que dans son lit, a choqué de nombreux internautes. En trois jours la vidéo a été vue plus de 520 000 fois et a généré nombre de commentaires outrés des internautes.

«J'espère que vous allez avoir énormément de problèmes, je l'espère de tout mon cœur, c'est même plus une blague, c'est un crime contre l'humanité», s'insurge un utilisateur de Facebook. «Que ne ferait pas Mike Horn pour du pognon?», demande Antoine. Ou encore: «Mais ça va ou quoi... La pire pub dans laquelle vous ayez prêté votre image, Monsieur Horn», juge Sébastian.

Fake news

Il suffit pourtant de cliquer sur le lien auquel renvoie la vidéo pour comprendre la démarche. Il s'agit, en fait, d'une campagne pour des briques de lait 100% recyclables. L'honneur est sauf, Mike Horn aime toujours autant la nature et a le sens de l'humour.

La morale de cette histoire vient peut-être d'Anaïs qui condamne l'attitude trop naïve des internautes face aux fake news: «Je propose d'envoyer en orbite tous les individus qui n'ont pas cliqué sur le lien».

