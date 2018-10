Un lac pris dans une toile d'araignée géante

Voilant les buissons, arbustes et barrières qui entourent le lac, la toile s'étend sur plus de 1 000 mètres de long. Selon les experts, le phénomène découle de la prolifération cet été, du fait de températures élevées, des moustiques et moucherons, dont se nourrissent les tisseuses. «Les conditions météo sont idéales pour que les araignées se multiplient», avec une «nourriture aussi abondante (...) elles sont en surpopulation», a expliqué sur la télé grecque Alpha , Euterpe Patetsini, biologiste du parc environnemental local.

Le spectacle est offert par des araignées tétragnathes, une espèce appréciant les milieux humides. Ces araignées se distinguent par un corps particulièrement fuselé et de longues pattes et les caractéristiques de leurs toiles, tissées à l'horizontal, sans trou central. Un phénomène similaire avait été observé le mois dernier près de la bourgade côtière de Aitoliko, dans l'ouest de la Grèce. Mais ces toiles et leurs artisanes sont éphémères, appelées à être emportées par les précipitations et la baisse des températures.

Vistonida Gölü'nün etrafı devasa örümcek ağlarıyla kaplandı https://t.co/Wq7cGYqoM6 — ÇınarFM | BatıTrakya (@CinarFM) 18 octobre 2018

(L'essentiel/afp)