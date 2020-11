Elle détruit 500 bouteilles dans le supermarché

Soit elle n'aime pas l'alcool, soit elle en avait très largement abusé en cette veille de Thanksgiving. Une femme a, pour des raisons qui demeurent mystérieuses, complètement ravagé le rayon alcool d'un supermarché Aldi de Grande-Bretagne. Un client qui faisait ses courses au même moment a filmé la scène surréaliste.

On voit sur la vidéo la femme prendre les bouteilles les unes après les autres pour les jeter au sol avec détermination, balançant parfois plusieurs flacons à la fois d'un revers de la main. Vin, whisky, gin, bière... tout y passe, d'un bout à l'autr du rayon. En pleine action, la forcenée chute au milieu des débris de verre, mais elle se relève et continue comme si de rien n'était.

Bilan de ce pétage de plomb: quelque 500 bouteilles d'alcool anéanties. D'après les responsables du supermarché cités par les médias anglais, la facture se monte à plus de 110 000 euros. Et le tout a dû être pénible à nettoyer pour les employer du supermarché. On n'ose imaginé l'odeur de ce mélange. L'antialcoolique radicale a elle été arrêtée par la police et conduite à l'hôpital, en raison de coupures qu'elle s'est faites lors de sa chute. Les raisons de son étrange action ne sont pas connues pour le moment.

(jw/L'essentiel)