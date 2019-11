Elle découvre en direct qu'elle souffre d'un cancer

Ali Meyer ne s'attendait pas à une telle surprise dès sa première mammographie. La journaliste de 41 ans avait décidé de la diffuser en direct, pour la chaîne locale KFOR.

«J'étais sûre de faire une visite de routine, mais ça s'est passé autrement», a-t-elle déclaré, quelques minutes après son examen. «J'ai un cancer du sein et je me pose des tonnes des questions. Ce n'est pas la nouvelle que je voulais vous apporter pour sensibiliser à propos du cancer du sein, mais c'est ce que j'ai eu».

ICYMI: I was diagnosed with #breastcancer last year & I want to share a few things I’ve learned on this journey. Mostly.. get a mammogram!! #breasthealth #mammogram #dcis #mastectomy https://t.co/MTkwZyxQI5 — Ali Meyer (@amanchor) October 30, 2019

Ali n'a pourtant aucun antécédent de cancer du sein dans sa famille et mène un mode de vie sain. Mais le diagnostic a été un véritable choc. «J'étais en colère», a-t-elle confié. «Quel est l'intérêt de manger sainement, de ne jamais fumer une seule cigarette, si c'est pour se retrouver avec quelque chose comme ça?».

Malgré le stade précoce de sa maladie, la journaliste a tout de même dû subir une mastectomie. «J’ai consulté plusieurs médecins pour trouver quelqu’un qui me dirait que je ne devrais pas faire une mastectomie. J’ai le meilleur cancer possible au stade 0, il est non invasif, mais je dois faire enlever tout mon sein? C’était difficile pour moi de comprendre ça».

«C'était comme une mutilation forcée», témoigne la maman de quatre enfants. «Comme si le cancer me volait une partie de mon corps».

Un an plus tard, Ali Meyer vit désormais avec la peur que la maladie revienne mais espère surtout que son histoire pourra inciter les femmes à penser à leur mammographie. «Vous savez ainsi que vous allez bien. Et si vous avez un cancer, vous le détectez au stade précoce, c’est un avantage énorme».

(sl/L'essentiel)