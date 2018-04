Son bébé semble sorti tout droit de «Mars Attacks!»

Enceinte de son deuxième enfant, Laura Thomas passait une échographie de routine lorsque les médecins ont découvert un excès de liquide dans le cerveau du bébé. Pour y voir plus clair, ils ont décidé de faire passer à la Britannique une IRM, deux semaines plus tard. Un souvenir douloureux pour la jeune femme, qui remonte à février 2017: «J'ai passé ces deux semaines en étant morte d'inquiétude. Puis, ça a été très étrange lorsqu'ils m'ont installée dans cette machine. J'approchais de la fin de ma grossesse, et me retrouver couchée sur le dos dans cet appareil, c'était horrible», raconte-t-elle au Sun.

D'emblée, la personne qui s'occupait de Laura l'a prévenue que les images qu'elle verrait seraient très différentes d'une échographie classique. Et en effet: la jeune maman s'être crue en plein cauchemar lorsqu'elle s'est retrouvée face à une étrange créature au large cerveau et aux yeux exorbités. Exactement comme dans le film «Mars Attacks!» de Tim Burton.

«Je me suis dit qu'il n'avait pas l'air très content. J'ai dit à l'assistante: Ce n'est pas lui, n'est-ce pas?» La femme a rigolé et assuré à Laura que tout allait bien. La Britannique explique qu'elle a attendu onze mois pour rendre publique cette image. Elle voulait en effet être sûre que son enfant était en bonne santé. «Je ne voulais pas en rire si quelque chose n'allait pas. Maintenant, nous savons que tout va bien et nous voulons faire rire tout le monde», ajoute la Britannique.

