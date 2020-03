Plusieurs habitants de Hefei, ville située dans la province de Hanui (est), ont enduré de longues minutes d'effroi, jeudi dernier. Laissée seule par sa mère qui s'était absentée pour aller faire des courses, une petite fille de 5 ans n'a pas eu la patience d'attendre son retour. L'enfant a voulu rejoindre sa maman en empruntant le chemin le plus périlleux: la façade de son immeuble.

La fillette, qui vit au dixième, avait déjà parcouru plusieurs mètres en s'accrochant aux barrières des fenêtres quand elle s'est retrouvée coincée au sixième étage. N'ayant plus de barrières auxquelles s'accrocher, la malheureuse a fini suspendue dans le vide, rapporte le «Daily Mail». Pendant ce temps, sur la terre ferme, les voisins s'organisaient en catastrophe, préparant une grande couverture pour rattraper l'enfant en cas de chute.

En parallèle, un courageux jeune homme habitant au cinquième étage tentait tant bien que mal de secourir la petite. «J'ai enlevé ma veste et je suis monté sur la barrière. Les autres derrière moi me retenaient pas les habits pendant que je portais la fille», raconte le héros âgé de 30 ans. Selon la presse locale, la fillette n'a pas été blessée et a pu retrouver sa mère. On ignore si cette dernière risque des poursuites pour négligence.

(L'essentiel/joc)