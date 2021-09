L’ancien gardien de but pêche un poisson de 403 kg

Dans les années 80 et 90, Pete Peeters a fait le bonheur des clubs de la côte est des États-Unis: Philadelphia Flyers, Boston Bruins et Washington Capitals. Le Canadien de la côte ouest a disputé 491 parties de NHL et a remporté le Trophée Vézina en 1983. Au terme de sa carrière de joueur, il est retourné dans sa ville natale d’Edmonton pour y entraîneur les gardiens des Oilers jusqu’en 2009.

Ses heures de gloire auraient pu s’arrêter là. Mais à 64 ans, l’ancien gardien pratique désormais un autre sport, ou considéré comme tel outre-Atlantique: la pêche… sportive.

Il vient d’ailleurs de sortir du fleuve Fraser, près de Chilliwack en Colombie-Britannique (Canada) un énorme esturgeon de 3,53 m de longueur, de 1,3 m de circonférence et d’un poids de 403 kg. Cette prise devrait constituer un nouveau record du monde.

Un poisson âgé de 100 ans

Pete Peeters et ses compagnons de pêche se sont battus plus d’une demi-heure avec l’esturgeon avant de pouvoir le ramener sur le bateau. L’animal n’avait pas de puce, ce qui signifie qu’il n’avait jamais été pêché avant, malgré son grand âge estimé à plus de 100 ans.

L’ancien joueur de NHL a déclaré qu’il avait établi tous les documents nécessaires et fait les démarches afin que ce poisson soit reconnu par le Livre Guinness des records comme le plus grand esturgeon jamais capturé.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)