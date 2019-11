Ils peuvent payer leurs prunes avec des confitures

Virement, carte bancaire, smartphone... On peut aussi imaginer d'autres façons de payer ses amendes de parking. C'est le cas de l'Université de l'Alaska, à Anchorage (USA). Pour quelques jours, la police du campus permet aux contrevenants de régler leur dû avec... de la confiture ou du beurre de cacahuètes.

Chaque pot de 450g donne droit à une réduction cumulable de 10 dollars sur la facture. Mais on ne peut pas étaler la marmelade indéfiniment: le maximum est de cinq pots par personne, de quoi couvrir une prune de 60 dollars, précise la chaîne locale KTUU.

La marchandise est destinée à une banque alimentaire «d'urgence» où les étudiants dans le besoin peuvent se servir. Bien entendu, seuls sont admis les pots non entamés et dont la date de consommation n'est pas échue. Et encore une chose: les confitures et gelées maison ne sont pas acceptées non plus... Désolé, grand-maman!

(L'essentiel/arg)