«Contente… Pas contente»: Melania a remis ça

Personne n’a oublié ce grand moment immortalisé le 20 janvier 2017, jour de la cérémonie d’investiture de Donald Trump au Capitole. Visiblement crispée, la toute nouvelle première dame des États-Unis sort son plus joli sourire quand son illustre époux se retourne brièvement. À peine a-t-il le dos tourné que Melania Trump affiche, sans transition, une mine des plus sombres.

Eh bien, l’ex-pensionnaire de la Maison-Blanche a récidivé samedi, à Atlanta (Géorgie), lors du match de baseball opposant les Braves d’Atlanta aux Houston Astros en finale de la Ligue majeure.

Une caméra a en effet capté le brutal changement d’expression de Melania Trump, qui semble être passée maîtresse en la matière. Aux côtés de son mari visiblement ravi d’être là, l’ex-mannequin sourit brièvement dans le vague avant de tourner la tête en lâchant un soupir semblant osciller entre consternation et agacement. Lors de la même soirée, l’ancienne première dame et son époux s’étaient déjà illustrés en reprenant le «Tomahawk Chop», une célébration sportive jugée insultante pour les Amérindiens. Les utilisateurs de Twitter, eux, n’ont rien raté de cette nouvelle péripétie de Melania.

She knows the cameras are always on both of them. She wants people to see her make that face. It gets her the attention she craves.